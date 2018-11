Deutschland belegt wegen der Tötung des saudi-arabischen Regierungskritikers Khashoggi 18 saudische Staatsangehörige mit Einreisesperren.

Das erklärte Außenminister Maas am Rande eines EU-Treffens in Brüssel. Die Betroffenen stünden mutmaßlich in Verbindung zu der Tat, sagte der SPD-Politiker.



Khashoggi war Anfang Oktober unter ungeklärten Umständen bei einem Besuch im saudischen Konsulat in Istanbul verschwunden. Nach anfänglichem Leugnen hat das saudische Königshaus inzwischen eingeräumt, dass er getötet wurde, bestreitet aber jede Verstrickung von Saudi-Arabiens Kronprinz bin Salman in die Tat.



Nach Erkenntnissen des US-Geheimdienstes CIA soll er den Mord an dem regierungskritischen Journalisten Khashoggi jedoch angeordnet haben. Präsident Trump nannte diese Einschätzung verfrüht. Ihm werde am Dienstag ein vollständiger Bericht zu dem Fall vorgelegt, sagte er auf einer Reise nach Kalifornien. Die Führung in Riad bestreitet eine direkte Verwicklung in den Mord an Khashoggi.



Die EU äuerßte sich am Wochenende unzufrieden mit den bisherigen Ermittlungsergebnissen. Bundesaußenminister Maas und seine EU-Kollegen stellten sich hinter eine entsprechende Erklärung der EU-Außenbeauftragten Mogherini, in der "eine gründliche, glaubwürdige und transparente Untersuchung" der vorsätzlichen Tötung Khashoggis verlangt wird.