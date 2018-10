In Istanbul läuft die Durchsuchung des saudischen Konsulats.

Dabei geht es um den Fall des saudischen Journalisten Khashoggi, der am 2. Oktober einen Termin im Konsulat hatte und seither verschwunden ist. Die Türkei hat die Befürchtung geäußert, dass Khashoggi ermordet wurde. Saudi-Arabien bestreitet das.



Der US-Sender CNN meldet inzwischen, Saudi-Arabien bereite einen Bericht zu dem Fall vor. Darin werde eingestanden, dass Khashoggi in Folge einer Befragung gestorben sei, die schiefgelaufen sei. CNN beruft sich auf zwei Quellen.



Khashoggi lebte zuletzt in den USA und schrieb regelmäßig für die "Washington Post". Er gilt als Kritiker der saudischen Führung. Zuletzt hatte US-Präsident Trump mit dem saudischen König Salman über den Fall gesprochen. US-Außenminister Pompeo reist wegen des Falls nach Saudi-Arabien.