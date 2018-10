Die Türkei erhöht im Fall Khashoggi den Druck auf Saudi-Arabien.

Präsident Erdogan forderte, der Mord müsse restlos aufgeklärt, die Auftraggeber bekannt gemacht werden. Zudem müsse Saudi-Arabien offen legen, wo sich die Leiche des Journalisten befinde. Erdogan sprach vor Abgeordneten seiner Partei AKP. Er betonte, die Türkei verfüge über mehr Informationen in dem Fall als sie bislang freigegeben habe. Am Sonntag wird nach Angaben des Präsidenten der türkische General-Staatsanwalt mit seinem saudischen Amtskollegen in Istanbul zusammentreffen. - Im dortigen saudischen Konsulat war Khashoggi getötet worden.