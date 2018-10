Der türkische Präsident Erdogan setzt im Fall des vermissten saudischen Journalisten Khashoggi auf eine zügige Aufklärung.

Er verfolge die Entwicklungen in dem Fall sehr genau, wird Erdogan von der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zitiert. Er hoffe auf ein "positives Ende" und dass man nicht mit einer "unerwünschten Situation" konfrontiert werde. Erdogan spielte damit offenkundig auf Berichte an, wonach der Regimekritiker während eines Aufenthalts im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul ermordet worden sein könnte. Zuvor hatten sich mehrere Medien auf türkische Ermittlungsbehörden berufen. Die saudische Regierung wies den Vorwurf dagegen als "gegenstandslos" zurück. Vielmehr arbeite man mit den türkischen Behörden zusammen, um das Verschwinden aufzuklären.



Nach Angaben von Freunden und Kollegen war Khashoggi am vergangenen Dienstag in das Konsulat gegangen, um Papiere abzuholen. Anschließend sei er nicht wieder herausgekommen.