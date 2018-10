Die USA haben im Fall des getöteten saudischen Journalisten Khashoggi erste Strafmaßnahmen angekündigt.

Außenminister Pompeo erklärte in Washington, man werde allen Personen aus Saudi-Arabien, die in die Tat verwickelt seien, das Visum entziehen. Er fügte hinzu, diese Maßnahme sei nicht das letzte Wort. Zuvor hatte bereits US-Vizepräsident Pence betont, der brutale Mord an dem Journalisten werde nicht ohne Reaktion der USA bleiben. Gestern hatte der türkische Präsident Erdogan erklärt, diplomatische Immunität schütze nicht vor der Strafverfolgung in einem Mordfall.



Bei ihren Ermittlungen fand die türkische Polizei in einem Fahrzeug in der Nähe des saudischen Konsulats in Istanbul unter anderem einen Computer und Dokumente Khashoggis. Der Journalist war Anfang des Monats in dem Konsulat getötet worden - nach Darstellung der saudischen Regierung versehentlich bei einer körperlichen Auseinandersetzung.