Die Bundesregierung und ihre EU-Partner sind weiterhin nicht zufrieden mit der Aufklärung des gewaltsamen Todes des regierungskritischen saudiarabischen Journalisten Khashoggi. Wie das Auswärtige Amt auf Twitter mitteilte, stellten sich Bundesaußenminister Maas und seine EU-Kollegen hinter eine Erklärung der EU-Außenbeauftragten Mogherini zu dem Fall.

Darin wird "eine gründliche, glaubwürdige und transparente Untersuchung" der vorsätzlichen Tötung Khashoggis verlangt. Auch die US-Regierung hat nach eigener Darstellung den Fall des ermordeten Journalisten noch nicht abschließend bewertet. Eine Sprecherin des Außenministeriums in Washington sagte, anderslautende Berichte seien falsch. Es gebe noch zahlreiche unbeantwortete Fragen. US-Präsident Trump kündigte einen entsprechenden Bericht für Dienstag an.



Mehrere Medien hatten zuvor berichtet, der US-Geheimdienst CIA halte den saudischen Kronprinzen bin Salman inzwischen für den Auftraggeber des Mordes. Die Führung in Riad streitet das nach wie vor ab.