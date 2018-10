Nach dem Tod des Journalisten Khashoggi fordern Linke und Grüne ein Ende der Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien.

Die Linkenvorsitzende Kipping sagte in Berlin, es reiche nicht, genehmigte und künftige Exporte auf Eis zu legen. Rüstungsgüter dürften gar nicht mehr an Regime wie das in Riad ausgeliefert werden. Die europapolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Brantner, forderte die Bundesregierung auf, sich für ein EU-weites Bekenntnis gegen Waffenlieferungen an Saudi-Arabien einzusetzen. Die Exporte seien nicht im Sinne Europas. Regierungssprecher Seibert erklärte in Berlin, dass die Bundesregierung auch bereits genehmigte Waffenexporte nach Saudi-Arabien überprüfe. Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums ergänzte, bestehende Genehmigungen könnten widerrufen werden. Mit Blick auf anstehende Entscheidungen über Rüstungslieferungen nach Saudi-Arabien hieß es, solange die Todesumstände des Journalisten Khashoggi nicht aufgeklärt seien, gebe es keine Grundlage für positive Entscheidungen.