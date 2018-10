Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Hardt, hat im Fall Khashoggi die Haltung der Bundesregierung bekräftigt, von Waffengeschäften mit Saudi-Arabien abzusehen.

Hardt sagte im Deutschlandfunk, bei Rüstungsexporten stehe man - wie im Koalitionsvertrag vereinbart - auf der Bremse. Einzige Ausnahme sei eine bereits vereinbarte Lieferung unbewaffneter Patrouillenboote. In Bezug auf die wirtschaftlichen Beziehungen Deutschlands zu Saudi-Arabien erklärte Hardt, die Unternehmen müssten selbst entscheiden, ob sie ihre Geschäfte auf Eis legten. Generelle Sanktionen gegenüber Riad stünden derzeit nicht zur Debatte. Darüber könne man erst entscheiden, wenn feststehe, was mit Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul geschehen sei.