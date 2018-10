IWF-Chefin Lagarde hat eine Reise in den Nahen Osten verschoben, die sie auch nach Saudi-Arabien führen sollte.

Das teilte ein Sprecher des Internationalen Währungsfonds mit. Eine Begründung wurde nicht genannt. In der vergangenen Woche hatte sich Lagarde entsetzt über den Fall des verschwundenen saudischen Journalisten Khashoggi gezeigt. An ihrer Teilnahme an einem Wirtschaftsforum in diesem Monat in Saudi-Arabien hatte Lagarde zunächst dennoch festgehalten.



Khashoggi wird seit einem Besuch im saudischen Konsulat in Istanbul vermisst. Die Außenminister der G7-Staaten und die EU-Außenbeauftragte Mogherini forderten von Saudi-Arabien Aufklärung.