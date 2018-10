Der Bundesverband der Deutschen Industrie unterstützt Forderungen, vorläufig keine Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien zu liefern.

BDI-Präsident Kempf schloss sich Aussagen von Bundeskanzlerin Merkel an, die den Exportstopp mit dem unaufgeklärten Tod des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi begründet hatte. Kempf sagte im Deutschlandfunk, jetzt müsse politisch eine starke Position bezogen und der Druck auf Riad erhöht werden, auch wenn dies für einzelne Unternehmen schmerzlich sein werde (Audio-Link).



Zu der Frage, ob Siemens-Chef Kaeser seine Teilnahme an einer Wirtschaftskonferenz morgen in Riad absagen sollte, äußerte Kempf keine Meinung. Entsprechende Forderungen hatten die Grünen gestellt. Wegen des ungeklärten Todes des Journalisten Jamal Khashoggi in der saudischen Botschaft in Istanbul haben bereits mehrere führende Politiker und Wirtschaftsvertreter erklärt, die Konferenz nicht zu besuchen.



Auch der frühere Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Teltschik, hatte sich im Deutschlandfunk für einen vorläufigen Rüstungsstopp ausgesprochen. Dies sei das Mindeste, was im Augenblick getan werden könne (Audio-Link).