An den Plänen der Bundesregierung, die Polizei-Kooperation mit Saudi-Arabien wieder aufzunehmen, gibt es Kritik aus Oppositionsparteien und der SPD.

Der menschenrechtspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Schwabe, sagte dem "Handelsblatt", Grundlage jeder polizeilichen Kooperation sei die strike Einhaltung der Menschenrechte. Die ist seiner Einschätzung nach in diesem Fall nicht gegeben. Grünen-Fraktionsvize von Notz sagte, mit einem "Unrechtsstaat" wie Saudi-Arabien ausgerechnet im Sicherheitsbereich zusammenzuarbeiten, werfe eine schlechtes Licht auf die deutsche Bundesregierung. Der FDP-Innenpolitiker Kuhle betonte, es dürfe bezweifelt werden, dass sich die Situation in Saudi-Arabien seit der Ermordung Kashoggis verändert habe.



Die Zusammenarbeit war nach dem Mord an dem Journalisten Khashoggi ausgesetzt worden. Das Bundesinnenministerium bestätigte die Pläne für eine Wiederaufnahme, nannte aber keinen Zeitpunkt dafür.