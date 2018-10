Die USA haben Saudi-Arabien wegen des Todes des Regimekritikers Khashoggi mit Konsequenzen gedroht.

Vizepräsident Pence sagte bei einer Veranstaltung in Washington, der brutale Mord an einem Journalisten werde nicht ohne Reaktion der USA bleiben. Er gehe zudem von einer internationalen Antwort aus. Pence sprach von einem barbarischen Akt und einem Angriff auf die freie Presse. Der türkische Präsident Erdogan erklärte bei einer Fraktionssitzung in Ankara, man habe Beweise, dass die Tat geplant worden sei. Niemand solle glauben, dass diplomatische Immunität vor der Strafverfolgung in einem Mordfall schütze. Die G-7-Staaten forderten die Regierung in Riad in einer gemeinsamen Erklärung zu einer glaubwürdigen und transparenten Untersuchung auf.



Bei ihren Ermittlungen in dem Fall durchsuchte die türkische Polizei heute eine Villa in der Nähe von Istanbul und ein Fahrzeug. Nach Angaben des Senders CNN Türk wurden in dem Auto unter anderem ein Computer und Dokumente Khashoggis gefunden. Der Journalist war Anfang des Monats im saudischen Konsulat in Istanbul getötet worden - nach Darstellung der saudischen Regierung versehentlich bei einer Schlägerei.