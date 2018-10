Im Fall Khashoggi prüft die türkische Polizei Medienberichten zufolge neue Spuren. Türkische Sender berichten unter anderem, in Istanbul sei ein Fahrzeug durchsucht worden, das dem saudischen Konsulat gehöre.

Eine türkische Zeitung und CNN melden zudem, auf Überwachungsvideos sei zu sehen, wie ein Mann in der Kleidung des mutmaßlich getöteten Journalisten das saudische Konsulat verlassen habe. Die Ermittler gingen davon aus, dass es sich um einen der Täter handeln könnte.



Die saudische Regierung hatte zunächst erklärt, Khashoggi habe das Konsulat in Istanbul lebend verlassen. Am Wochenende räumte sie dann ein, dass er dort zu Tode kam. Der französische Außenminister Le Drian sprach von einem schweren Verbrechen. Das Auswärtige Amt in Berlin bat den saudischen Botschafter zum Gespräch.