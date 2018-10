US-Außenminister Pompeo reist nach Saudi-Arabien, um mit König Salman über den Fall des verschwundenen Journalisten Khashoggi zu sprechen.

Pompeo solle unverzüglich mit Salman zusammenkommen, kündigte Präsident Trump nach einem Telefongespräch mit dem König an. Dieser habe ihm gesagt, er wisse nichts über den Verbleib des Regimekritikers.



Khashoggi ist seit einem Besuch des saudischen Konsulats in Istanbul am 2. Oktober verschwunden. Die Türkei beschuldigt Riad, ihn getötet und seine Leiche fortgeschafft zu haben.