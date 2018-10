Auf massiven Druck hin hat Saudi Arabien zugegeben, dass der kritische Journalist Jamal Khashoggi im Konsulat in Istanbul getötet wurde. Angeblich bei einer Schlägerei - doch an dieser Version gibt es starke Zweifel. Auch der Bundesregierung reichen die Erklärungen aus Riad nicht.

Nach Ansicht von Außenminister Maas sollten deutsche Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien aktuell nicht genehmigt werden. Solange nicht klar sei, was geschehen ist, gebe es keine Grundlage, auf der positive Entscheidungen für Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien zu treffen seien, sagte der SPD-Politiker in der ARD. Saudi-Arabien ist in diesem Jahr bisher nach Algerien der zweitgrößte Kunde der deutschen Rüstungsindustrie: Bis zum 30. September erteilte die Regierung Exportgenehmigungen im Wert von 416,4 Millionen Euro.



Zweifel an offizieller Darstellung



Die SPD-Vorsitzende Nahles drängt auf eine grundsätzliche Überprüfung der deutschen Beziehungen zu Saudi-Arabien. Es müsse spürbare Konsequenzen aus dem Fall Kashoggi geben, sagte sie der "Bild am Sonntag". Nahles rief den Chef des Siemens-Konzerns, Kaeser, auf, seine Teilnahme an einer Investorenmesse in Saudi-Arabien kommende Woche zu überdenken.



Saudi-Arabien hatte zugegeben, dass der regimekritische Journalist im saudischen Konsulat in Istanbul getötet worden war. In einer Erklärung ist von "Diskussionen" zwischen Khashoggi und mehreren Männern im Konsulat die Rede, dabei sei es zu einem tödlichen Faustkampf gekommen. In diesem Zusammenhang seien 18 saudische Staatsangehörige festgenommen worden. Zudem sei der Vizepräsident des Geheimdienstes, al-Assiri, auf Anordnung von König Salman seines Postens enthoben worden. Er gilt als enger Vertrauter von Kronprinz Mohammed bin Salman.



Türkische und US-Medien hatten zuvor berichtet, Khashoggi sei von einem saudi-arabischen Killerkommando gefoltert und ermordet worden. Sie beriefen sich auf Tonaufnahmen, die türkischen Sicherheitskräften vorliegen sollen.



Die Bundesregierung hatte die Tötung Khashoggis "in aller Schärfe" verurteilt und Aufklärung von Saudi-Arabien gefordert. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Auch andere Länder fordern von dem Königreich, die genauen Umstände der Tötung des Regimekritikers Khashoggi offenzulegen. Die Türkei kündigte weitere Ermittlungen an und versprach eine vollständige Klärung von Khashoggis Tod.



US-Präsident Trump sagte dagegen, er halte die Version Saudi-Arabiens vom Tod Khashoggis für glaubwürdig. Das Eingeständnis seines wichtigen Verbündeten sei ein "sehr wichtiger erster Schritt", doch sei die "Überprüfung oder Ermittlung noch nicht beendet". Zu möglichen Sanktionen wollte er sich noch nicht äußern, er sprach sich aber gegen die Kündigung eines riesigen Rüstungsgeschäfts mit Riad aus.



Diskussion über Waffenexporte



SPD-Generalsekretär Klingbeil sagte der Deutschen Presse-Agentur, nach so einem unfassbaren Vorgang gehöre das gesamte deutsche Verhältnis zu Saudi-Arabien auf den Prüfstand - besonders aber die Rüstungsexporte. Es gebe die klare Verabredung in der großen Koalition, Exportrichtlinien restriktiver zu gestalten. Oppositionspolitiker von FDP, Grünen und Linken forderten einen sofortigen Stopp der Rüstungsexporte und Sanktionen gegen Saudi-Arabien.



Soweit will der frühere Bundesaußenminister Gabriel nicht gehen. Allerdings müsse die Bundesregierung bei Rüstungsexporten außerordentlich kritisch sein, sagte Gabriel im Deutschlandfunk. Er forderte, die Tötung Khashoggis in einem internationalen, transparenten Verfahren aufzuklären.