Saudi-Arabien wird die Verdächtigen im Fall Khashoggi nicht an die Türkei ausliefern.

Außenminister Al-Dschubeir teilte mit, die Männer seien in Saudi-Arabien inhaftiert, dort finde die Ermittlung statt und dort würden sie auch strafrechtlich verfolgt. Nach der Tötung des Journalisten Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul hatte die türkische Justiz eine Überstellung der 18 Verdächtigen verlangt.



Deutschland und Frankreich streben wegen möglicher Sanktionen eine abgestimmte europäische Haltung an. Der Elyséepalast teilte mit, Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Macron hätten darüber am Rande des Syrien-Gipfels gesprochen. Macron hatte Forderungen nach einem Waffenembargo als "reine Demagogie" abgetan. Die SPD-Politikerin Schwan bezeichnete diese Haltung im Deutschlandfunk als nicht vertretbar.