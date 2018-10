Im Fall Khashoggi sprechen jetzt auch die saudi-arabischen Behörden von einer vorsätzlichen Tötung des regierungskritischen Journalisten.

Der Generalstaatsanwalt teilte in Riad mit, die türkischen Ermittler hätten entsprechende Informationen überreicht. Die Untersuchungen würden nun auf Basis dieser Erkenntnisse fortgesetzt. Der türkische Präsident Erdogan hatte vor zwei Tagen im Parlament in Ankara erklärt, Khashoggi sei einem Auftragsmord zum Opfer gefallen. Beweise dafür nannte er allerdings nicht.



Vor drei Wochen war der Journalist im saudischen Konsulat in Instanbul getötet worden. Saudi-Arabien hatte seinen Tod zunächst bestritten und dann behauptet, er sei bei einer Schlägerei ums Leben gekommen.