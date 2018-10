Saudi-Arabiens Regierung hat im Fall des in der Türkei vermissten Journalisten Khashoggi den Vorwurf des Auftragsmords zurückgewiesen.

Das Innenministerium in Riad erklärte, bei den Berichten handele es sich um unbegründete Anschuldigungen und Lügen. Saudi-Arabien halte sich an das Völkerrecht und internationale Abkommen. US-Präsident Trump will mit dem saudi-arabischen König Salman über den Fall sprechen. Die Situation sei ernst. Man müsse herausfinden, was passiert sei, sagte Trump in Cincinnati.



Der regierungskritische Journalist Khashoggi war vor mehr als einer Woche im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul verschwunden. Nach Informationen von US-Medien soll die türkische Regierung über Ton- und Videoaufnahmen aus dem saudischen Konsulat verfügen, die auf eine Ermordung des Journalisten schließen lassen.