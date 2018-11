Die Söhne des getöteten Journalisten Khashoggi fordern die Herausgabe des Leichnams, um ihn in Saudi-Arabien beerdigen zu können.

Es sei der Familie sonst nicht möglich, zu trauern, sagten die beiden dem US-Fernsehsender CNN. Ihr Vater solle in Medina beigesetzt werden. Man habe bereits mit den Behörden in Saudi-Arabien gesprochen. König Salman habe ihnen zudem zugesichert, die Verantwortlichen für den Tod zur Rechenschaft zu ziehen. Der Journalist war Anfang Oktober im Konsulat seines Landes in Istanbul getötet worden. Die Leiche ist bisher nicht gefunden worden. Der Fall hatte international Entsetzen ausgelöst.