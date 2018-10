In der Diskussion um Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien hat der frühere Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Teltschik, die Haltung von Bundeskanzlerin Merkel begrüßt.

Sie hatte sich gestern angesichts des Falls Khashoggi für einen vorläufigen Stopp von Rüstungslieferungen in das Land ausgesprochen. Teltschik sagte im Deutschlandfunk, dies sei das Mindeste, was im Augenblick getan werden könne. Zugleich kritisierte er die zögerliche Haltung des Westens. Es müsse endlich Tacheles mit der Führung in Riad gesprochen werden.



EU-Kommissar Oettinger warnte vor übereilten Reaktionen. Riad habe zwar Khashoggis Tod eingeräumt, sagte der CDU-Politiker der Funke Mediengruppe. Bis zu einer Klärung der genauen Umstände sollten aber noch keine grundsätzlichen Entscheidungen getroffen werden. Die Grünen forderten Merkel dagegen auf, die gesamte Rüstungspolitik auf den Prüfstand zu stellen und auch bereits genehmigte Geschäfte auf Eis zu legen.