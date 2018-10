US-Außenminister Pompeo ist in Saudi-Arabien eingetroffen.

In Riad will er mit König Salman über den Fall Khashoggi sprechen. Der zuletzt in den USA lebende Journalist wird seit einem Besuch im saudischen Konsulat in Istanbul am 2. Oktober vermisst.



Ermittler aus der Türkei und Saudi-Arabien durchsuchten das Konsulatsgebäude nach Spuren Khashoggis. Zu neuen Erkenntnissen wurde nichts bekannt.



Saudi-Arabien steht Medienberichten zufolge kurz davor einzuräumen, dass der verschwundene Journalist Jamal Khashoggi bei einem schief gelaufenen Verhör ums Leben gekommen ist. Eine entsprechende Erklärung sei in Arbeit, berichteten der US-TV-Sender CNN und die "New York Times" unter Berufung auf verschiedene ungenannte Quellen.