Im Fall Khashoggi glauben US-Ermittler, einen starken Hinweis dafür gefunden zu haben, dass der saudische Kronprinz bin Salman in die Ermordung des Journalisten involviert war.

Die New York Times berichtet, auf einer Tonaufnahme sei zu hören, wie einer der Attentäter per Telefon einem Kontakt in Saudi-Arabien sagt, er solle seinem "Boss" Bescheid sagen, dass die Tat vollbracht sei. Die Ermittler gehen nach Angaben des Blattes davon aus, dass mit "Boss" der Kronprinz gemeint ist. Namentlich erwähnt wird er allerdings nicht. Die Türkei teilte die Aufnahme dem Bericht zufolge kürzlich mit der CIA. Khashoggi wurde Anfang Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul getötet.