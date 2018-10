US-Präsident Trump hat im Fall des verschwundenen Journalisten Khashoggi Saudi-Arabien verteidigt.

Der saudische Kronprinz Salman habe ihm versichert, dass er nichts über die Vorgänge im saudischen Konsulat in Istanbul wisse, so Trump. Khashoggi wird seit einem Besuch dort vermisst. Der US-Präsident beklagte, Saudi-Arabien werde vorverurteilt.



International wächst dagegen der Druck auf das Land. Die G-7-Staaten forderten Aufklärung, IWF-Chefin Lagarde verschob eine Reise dorthin, allerdings ohne offizielle Gründe zu nennen.



Die Türkei vermutet, dass Khashoggi ermordet wurde. Türkische Ermittler verdächtigen mehrere Personen, die nach Informationen der New York Times zum Umfeld von Kronprinz Salman gehören.