US-Präsident Trump erwartet im Fall Khashoggi von Saudi Arabien eine rasche Antwort auf offene Fragen.

Trump erklärte auf Twitter, er habe mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman gesprochen. Dieser habe ihm versichert, dass er nichts darüber wisse, was sich im saudischen Konsulat in Istanbul abgespielt habe. Der Kronprinz habe gesagt, dass er eine vollständige Aufklärung des Falles angestoßen habe. Es werde bald Antworten geben, meinte Trump.



Der saudische Journalist und Regimekritiker war am zweiten Oktober in das saudische Konsulat in Istanbul gegangen, um dort Papiere für seine geplante Hochzeit abzuholen. Seitdem wird er vermisst. Die türkischen Behörden gehen nach Medienberichten davon aus, dass Khashoggi im Konsulat von einem aus Saudi-Arabien angereisten Spezialkommando getötet wurde.