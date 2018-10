Im Fall des vermissten Journalisten Khashoggi rechnet US-Präsident Trump Ende der Woche mit Antworten.

Trump sagte in Washington, er wolle wissen, was passiert sei. Außenminister Pompeo werde ihn nach dessen Rückkehr aus Saudi-Arabien und der Türkei informieren. Kashoggi wird seit seinem Besuch im saudischen Konsulat in Istanbul am 2. Oktober vermisst. Die türkischen Behörden gehen davon aus, dass er getötet wurde. Ermittler durchsuchten heute sowohl das Konsulat als auch die Residenz des saudischen Konsuls in Istanbul. Die Bundesregierung forderte Saudi-Arabien und die Türkei auf, möglichst bald offizielle Informationen vorzulegen. Außenminister Maas machte eine geplante Reise nach Saudi-Arabien vom weiteren Verlauf der Ermittlungen abhängig.