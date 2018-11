Der türkische Außenminister Cavusoglu hat die Solidaritätserklärungen von US-Präsident Trump an die Adresse Saudi-Arabiens scharf kritisiert. Der Mord an dem Journalisten Khashoggi sei kein Zufall gewesen, alles sei geplant gewesen, sagte Cavusoglu dem Sender CNN-Türk.

Trump habe nun gesagt, er drücke ein Auge zu, egal was passiere. Damit ignoriere der US-Präsident die Affäre wissentlich. Mit Blick auf die US-Rüstungslieferungen an Riad fügte der türkische Außenminister hinzu: "Geld ist nicht alles."



Der US-Präsident hatte zuletzt etwaige Beweise für eine Kenntnis des saudischen Kronprinzen Salman in Zweifel gezogen und zugleich betont, die USA würden weiter ein "unverbrüchlicher Partner Saudi-Arabiens" bleiben. Die Führung in Riad hatte erst auf internationalen Druck hin zugegeben, dass der Journalist und Regimekritiker Khashoggi im Konsulat Saudi-Arabiens in Istanbul getötet wurde. Zu den diplomatischen und wirtschaftlichen Auswirkungen des Falles sagte nun Cavusoglu, auch für die Türkei sei Saudi-Arabien ein wichtiges Land. "Aber wir haben es hier mit einem grausamen Mord zu tun."