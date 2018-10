Die türkische Regierung hat eine lückenlose Aufklärung im Fall des getöteten saudischen Journalisten Khashoggi angekündigt.

Nichts werde geheim bleiben, sagte ein Sprecher des türkischen Präsidenten Erdogan in Ankara. Erdogans Regierungspartei AKP wies die saudische Darstellung zurück, wonach der Regierungskritiker Khashoggi bei einer körperlichen Auseinandersetzung im saudischen Konsulat versehentlich getötet wurde. Ein AKP-Sprecher sagte, es handele sich vielmehr um einen auf blutrünstige Weise geplanten Mord. Er kritisierte, die Regierung in Riad tue alles, um die Tat zu vertuschen.



Der internationale Druck auf Saudi-Arabien nahm zu. Der Präsident des Europäischen Parlaments, Tajani, verlangte eine internationale Untersuchung des Falls. Die Bundesregierung kündigte an, ab sofort würden bis auf Weiteres keine Rüstungsexporte mehr in das Land genehmigt. Das Auswärtige Amt bat den saudischen Botschafter zu einem Gespräch.



Die türkische Polizei prüft Medienberichten zufolge neue Spuren zum Tode Khashoggis. Türkische Sender berichten unter anderem, in Istanbul sei ein Fahrzeug durchsucht worden, das dem saudischen Konsulat gehöre. Eine türkische Zeitung und CNN melden zudem, auf Überwachungsvideos sei zu sehen, wie ein Mann in der Kleidung des mutmaßlich getöteten Journalisten das saudische Konsulat verlassen habe. Die Ermittler gingen davon aus, dass es sich um einen der Täter handeln könnte.



Die saudische Regierung hatte zunächst erklärt, der regimekritische Journalist Khashoggi habe das Konsulat in Istanbul lebend verlassen. Am Wochenende räumte sie dann ein, dass er dort zu Tode kam.