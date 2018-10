Die türkische Regierung hat eine lückenlose Aufklärung im Fall des getöteten saudischen Journalisten Khashoggi angekündigt.

Nichts werde geheim bleiben, sagte ein Sprecher des türkischen Präsidenten Erdogan in Ankara. Erdogans Regierungspartei AKP wies die saudische Darstellung zurück, wonach der Regierungskritiker Khashoggi bei einer körperlichen Auseinandersetzung im saudischen Konsulat in Istanbul versehentlich getötet wurde. Ein AKP-Sprecher sagte, es handele sich vielmehr um einen auf blutrünstige Weise geplanten Mord. Er kritisierte, Saudi-Arabien tue alles, um die Tat zu vertuschen.



Die Bundesregierung hatte gestern angekündigt, bis auf weiteres keine Rüstungsexporte mehr nach Saudi-Arabien zu genehmigen. Zudem sagte auch der Vorstandsvorsitzende des Siemens-Konzerns, Kaeser, seine Teilnahme an einem Wirtschaftsforum in dem Land ab.