Im Fall des verschwundenen saudischen Journalisten Khashoggi wollen die türkischen Behörden ihre Ermittlungen offenbar ausweiten.

Medienberichten zufolge soll nun auch die Residenz des saudischen Konsuls in Istanbul durchsucht werden. In der Nacht hatten türkische Ermittler gemeinsam mit saudi-arabischen Kollegen bereits das Konsulat untersucht und dort Proben genommen. Laut dem türkischen Präsidenten Erdogan wurden dabei möglicherweise Spuren giftiger Substanzen sichergestellt.



Währenddessen hat US-Außenminister Pompeo in Riad mit dem saudi-arabischen König Salman über den Fall Khashoggi gesprochen. Über den Inhalt des Gesprächs ist nichts bekannt.



Der zuletzt in den USA lebende Journalist Khashoggi wird seit zwei Wochen vermisst. Die Türkei wirft Saudi-Arabien vor, den Journalisten ermordet zu haben. Riad bestreitet das.