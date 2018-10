Im Fall des verschwundenen saudischen Journalisten Khashoggi haben türkische Ermitter ein Waldgebiet am Rande von Istanbul durchsucht.

Zudem seien zahlreiche Proben bei der Durchsuchung des Konsulats und der Wohnung des saudischen Konsuls gefunden worden, teilten die Behörden mit. Diese würden nun auf DNA-Spuren des Journalisten untersucht. Khashoggi wird seit einem Besuch im saudischen Konsulat in Istanbul am 2. Oktober vermisst. Die Türkei geht davon aus, dass er in der Vertretung getötet wurde. Saudi-Arabien weist die Vorwürfe zurück.



Gestern hatten die Finanzminister der USA, Frankreichs, Großbritanniens und der Niederlande ihre Teilnahme an der Wirtschaftskonferenz in Riad abgesagt.