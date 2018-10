Im Zusammenhang mit dem Mord an dem saudischen Journalisten Khashoggi hat die türkische Polizei eine Villa in der Nähe von Istanbul durchsucht. Das Haus soll nach Informationen der Zeitung "Hürriyet" einem Mitglied des saudischen Spezialkommandos gehören, das Khashoggi getötet haben soll. Ein Kleinbus mit mehreren Mitgliedern der Gruppe sei am Tag vor Khashoggis Verschwinden in der Gegend gesichtet worden.

An der heutigen Durchsuchungsaktion waren 40 Polizisten beteiligt. Außerdem stellten die Ermittler in einer Garage ein Fahrzeug des saudischen Konsulats sicher, in dem sich verdächtige Gepäckstücke befanden, so die Zeitung.



Zuvor hatte der türkische Präsident Erdogan schwere Vorwürfe gegen Saudi-Arabien erhoben. Er sagte in Ankara, die Tat sei Tage im voraus geplant gewesen. Dafür gebe es deutliche Hinweise. Er verlangte von Riad, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Nach Darstellung des Königshauses kam der regimekritische Journalist im saudischen Konsulat in Istanbul bei einer Schlägerei zu Tode. Erdogan sprach dagegen von einem "barbarischen Mord".



Auch US-Präsident Trump ist mit Riads Version nicht zufrieden. Er sagte vor Journalisten im Weißen Haus, er habe in der Angelegenheit mit dem saudischen Kronprinzen bin Salman gesprochen. Gleichzeitig ist Trump weiterhin nicht dazu bereit, Geschäfte mit Saudi-Arabien auf Eis zu legen. Er wolle saudische Investitionen in den USA nicht verlieren, sagte Trump in Washington.



Saudi-Arabien selbst hat sich nach den Worten von Außenminister al-Dschubair zu umfassenden Ermittlungen verpflichtet. Man wolle die Wahrheit über die Tötung des Journalisten herausfinden, sagte er bei einem Besuch in Indonesien. Die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen.



In Bezug auf das deutsche Verhältnis zu Saudi-Arabien forderte der Grünen-Außenpolitiker Nouripour neben dem Stopp von Waffenlieferungen weitere Schritte gegen Saudi-Arabien. Es sei dringend notwendig, die strategische Partnerschaft mit dem Land zu beenden, sagte Nouripour im Deutschlandfunk (Audio-Link). Saudi-Arabien sei kein besonders guter Partner im Nahen Osten. Die Tötung des regimekritischen Journalisten Khashoggi sei nur die Spitze des Eisbergs.



Die Bundesregierung hatte gestern angekündigt, bis auf weiteres keine Rüstungsgeschäfte mit Saudi-Arabien mehr zu genehmigen. In diesem Zusammenhang verlangte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Röttgen, das Einfrieren aller Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien –auch solcher, die bereits genehmigt worden sind. Der CDU-Politiker sagte gestern Abend im ZDF, nach der Tötung des regimekritischen Journalisten im saudischen Konsulat müsse Kronprinz bin Salman deutlich gemacht werden, dass es auch für ihn Grenzen gebe.



Unterdessen hat in Saudi-Arabien eine Investorenkonferenz begonnen. Zu Beginn des Treffens in der Hauptstadt Riad sagte die als einflussreich geltende saudische Unternehmerin Olayan, die schrecklichen Taten, über die in den vergangenen Wochen berichtet worden sei, seien der Kultur ihres Landes fremd. Energieminister Faleh erklärte, das Land durchlebe gerade eine Krise. Khashoggis Tod sei abscheulich und könne von niemandem im Königreich gerechtfertig werden. Aus Protest haben zahlreiche Wirtschaftsvertreter ihre Teilnahme an der Konferenz abgesagt.