Im Fall Khashoggi hat die Staatsanwaltschaft 15 türkische Mitarbeiter des saudi-arabischen Konsulats in Istanbul befragt.

Die Nachrichtenagentur Anadolu meldet, dass es sich dabei unter anderem um Fahrer, Techniker, Buchhalter und Empfangsleute handelte. Türkische Medien hatten berichtet, dass den Mitarbeitern am Tag von Khashoggis Verschwinden überraschend freigegeben worden war.



Außerdem haben die türkischen Ermittler ein Waldgebiet bei Istanbul durchsucht. Sie vermuten, dass ein Auto des Konsulats am Tag des Verschwindens Khashoggis in das Waldgebiet gefahren war.



Der regierungskritische Journalist war Anfang Oktober nach dem Besuch des Konsulats seines Landes nicht mehr aufgetaucht. Die türkische Regierung hegt den Verdacht, dass Khashoggi im saudischen Konsulat gefoltert, ermordet und seine Leiche weggeschafft wurde.