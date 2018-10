Am Verschwinden des saudischen Journalisten Khashoggi sollen einem Medienbericht zufolge 15 Männer aus Saudi-Arabien beteiligt gewesen sein.

Die regierungsnahe türkische Zeitung "Sabah" veröffentlichte die Namen der Männer. Sie seien am 2. Oktober nach Istanbul gereist und hätten die Türkei inzwischen wieder verlassen. Der türkische Fernsehsender NTV zeigte Video-Material eines Lieferwagens, der zwei Stunden, nachdem Khashoggi das Konsulat betreten habe, in der Residenz des Generalkonsuls eingetroffen sei.



Der regierungskritische Journalist hatte am Dienstag vergangener Woche Papiere im saudischen Konsulat in Istanbul abholen wollen und ist seither verschwunden. Die Türkei wirft Saudi-Arabien vor, Khashoggi getötet zu haben.