Die Menschenrechtskommissarin der UNO, Bachelet, fordert eine unabhängige Untersuchung zu den Todesumständen des saudischen Journalisten Khashoggi.

Nach Ansicht Bachelets müssten internationale Fachleute Zugang zu Zeugen und Beweismitteln erhalten. In ihrer Erklärung begründete die UNO-Kommissarin ihre Forderung damit, dass hochrangige Personen aus Saudi-Arabien an der Tat beteiligt gewesen seien.



Derzeit ermitteln in dem Fall die Generalstaatsanwaltschaften von Saudi-Arabien und der Türkei. Khashoggi war in Istanbul im Konsulat seines Heimatlandes getötet worden.