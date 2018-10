US-Außenminister Pompeo hat in Ankara mit dem türkischen Präsidenten Erdogan den Fall des in der Türkei vermissten saudischen Journalisten Khashoggi erörtert.

An dem 30-minütigen Treffen am Flughafen in Ankara nahm nach Angaben der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu außerdem Außenminister Cavosoglu teil.



Khashoggi war am zweiten Oktober in das saudische Konsulat in Istanbul gegangen. Seitdem wird er vermisst. Die türkischen Behörden gehen davon aus, dass Khashoggi von einem saudischen Spezialkommando getötet wurde. Die Ermittler verdächtigen mehrere Personen, die nach Informationen der New York Times zum Umfeld von Kronprinz bin Salman gehören. US-Präsident Trump beklagte in diesem Zusammenhang eine Vorverurteilung Saudi-Arabiens. Salman habe ihm versichert, dass er nichts über die Vorgänge im saudischen Konsulat in Istanbul wisse, so Trump.



International wächst dagegen der Druck auf das Land. Die G-7-Staaten forderten Aufklärung, IWF-Chefin Lagarde verschob eine Reise dorthin, allerdings ohne offizielle Gründe zu nennen.