US-Außenminister Pompeo hat mit dem saudi-arabischen König Salman über den Fall des verschwundenen Journalisten Khashoggi gesprochen.

Pompeo war von US-Präsident Trump nach Riad entsandt worden. Über den Inhalt des Gesprächs, das etwa 20 Minuten dauerte, ist nichts bekannt. Am Abend steht noch eine Unterredung mit Kronprinz Mohammed Bin Salman an.



Die türkischen Behörden wollen offenbar ihre Ermittlungen ausweiten. Nach einem Bericht des türkischen Fensehsenders NTV wird auch die Residenz des saudischen Konsuls durchsucht.



UNO-Menschenrechtskommissarin Bachelet forderte die sofortige Aufhebung der diplomatischen Immunität jener Saudi-Arabier, die mit dem Verschwinden Khashoggis im Zusammenhang stehen. Eine Immunität dürfe nicht dazu genutzt werden, Ermittlungen zu behindern. Der zuletzt in den USA lebende Journalist wird seit dem 2. Oktober vermisst, seitdem er das saudische Konsulat in Istanbul betreten hatte.