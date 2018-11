Die US-Regierung hat nach eigener Darstellung den Fall des ermordeten Journalisten Khashoggi noch nicht abschließend bewertet.

Eine Sprecherin des Außenministeriums in Washington sagte, anderslautende Berichte seien falsch. Es gebe noch zahlreiche unbeantwortete Fragen. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet, der US-Geheimdienst CIA halte den saudischen Kronprinzen bin Salman inzwischen für den Auftraggeber des Mordes. Präsident Trump und Außenminister Pompeo wurden am Abend telefonisch von CIA-Direktorin Haspel über den Stand der Untersuchungen unterrichtet.



Die Affäre belastet seit Wochen das Verhältnis der USA zu Saudi-Arabien. Bislang zögerte Trump unter Verweis auf gute Geschäfte mit dem Land, den Thronfolger persönlich anzugreifen. Der in den USA lebende Saudi Khashoggi war Anfang Oktober im Konsulat seines Landes in Istanbul ermordet worden. Als Journalist hatte er das Herrscherhaus in Riad oft kritisiert. Die saudische Regierung weist eine Beteiligung des Kronprinzen an der Tat zurück.