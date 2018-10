Im Zusammenhang mit dem Fall des verschwundenen saudischen Journalisten Khashoggi hat nun auch US-Finanzminister Mnuchin seine Teilnahme an einer Konferenz in Riad abgesagt.

Dies habe er gemeinsam mit US-Präsident Trump entschieden, teilte Mnuchin über twitter mit. Zuvor hatten bereits die Finanzminister Frankreichs, Großbritanniens und der Niederlande ihre Teilnahme an der Wirtschaftskonferenz abgesagt. Russlands Präsident Putin sagte in Moskau, man wisse nicht, was geschehen sei. Solange dies nicht klar sei, werde Russland seine Beziehungen zu Saudi-Arabien nicht verderben,



Der Journalist Khashoggi wird seit einem Besuch im saudischen Konsulat in Istanbul am 2. Oktober vermisst. Die türkischen Behörden gehen davon aus, dass er in der Vertretung getötet wurde. Saudi-Arabien weist die Vorwürfe zurück.