US-Präsident Trump verzichtet im Fall des getöteten Journalisten Khashoggi auf weitere Strafmaßnahmen gegen die Führung Saudi-Arabiens.

Die USA wollten ein standhafter Partner des Landes bleiben, erklärte Trump in Washington. Das sei auch aus wirtschaftlichen Gründen wichtig. Es wäre daher töricht, die milliardenschweren Rüstungsgeschäfte mit der Führung in Riad zu beenden. Ob der saudische Kronprinz bin Salman von der Tötung Khashoggis gewusst habe, sei unklar. Die Untersuchungen der US-Geheimdienste zum Tod des Journalisten Anfang Oktober in Istanbul dauern laut Trump noch an.



Die Bundesregierung hatte gestern als Konsequenz aus dem Fall die Rüstungslieferungen an Saudi-Arabien komplett gestoppt. Es werden auch keine Waffen oder andere Rüstungsgüter mehr in das Land ausgeliefert, deren Export bereits genehmigt worden war. Außerdem belegte Deutschland 18 saudische Staatsangehörige mit Einreisesperren.