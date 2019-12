Die USA haben die Urteile im Fall des getöteten saudischen Journalisten Khashoggi begrüßt.

Diese seien ein wichtiger Schritt, um die Verantwortlichen für das Verbrechen büßen zu lassen, sagte ein hochrangiger Mitarbeiter der Regierung in Washington. Sein Land verlange von Saudi-Arabien aber mehr Transparenz. Auch müssten alle Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden.



Bei den Vereinten Nationen und bei Menschenrechtsorganisationen stießen die Urteile auf deutliche Kritik. Ein Sprecher von UNO-Generalsekretär Guterres betonte, es sei weiterhin eine unabhängige Untersuchung des Mordes nötig. Es müsse sichergestellt werden, dass alle Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen würden. Amnesty International kritisierte, das Urteil bringe weder Gerechtigkeit noch Wahrheit mit sich.



Fünf Angeklagte waren heute in Saudi-Arabien zum Tode verurteilt worden; drei weitere zu Haftstrafen. Khashoggi wurde im Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul getötet.