Im Zusammenhang mit der Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi verbieten die USA 21 Staatsbürgern Saudi-Arabiens die Einreise.

Den Betroffenen würden keine Visa erteilt, bereits bestehende würden ungültig, hieß es. Außenminister Pompeo sagte, das sei noch nicht das letzte Wort der Vereinigten Staaten in dieser Angelegenheit. Denkbar seien auch Finanzsanktionen gegen Einzelpersonen. Es sei nicht hinnehmbar, dass ein Journalist durch Gewalt zum Schweigen gebracht werde, so Pompeo.



Die von den USA identifizierten Verdächtigen in dem Fall entstammen Geheimdiensten, dem Königshof, dem Außenministerium und weiteren saudischen Ministerien.



Khashoggi wurde im saudischen Konsulat in Istanbul getötet, nach Darstellung Riads versehentlich. Zahlreiche Regierungen haben dies als unglaubwürdig kritisiert und weitere Aufklärung verlangt. US-Präsident Trump sagte, die Tat sei dilettantisch verschleiert worden. Er sprach von der schlechtesten Vertuschungsaktion in der Geschichte.