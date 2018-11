Die USA haben wegen der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi Sanktionen gegen 17 Bürger Saudi-Arabiens verhängt.

Das teilte das Finanzministerium in Washington mit. Alle 17 seien in die Ermordung Khashoggis in der Türkei verwickelt. Gegen die Betroffenen hatten die USA bereits zuvor Einreiseverbote verhängt. Hinzu kommen nun ökonomische Sanktionen. So werden alle Vermögenswerte der Personen in den Vereinigten Staaten eingefroren, Amerikaner dürfen mit ihnen keine Geschäfte mehr machen. - Khashoggi wurde Anfang Oktober im Konsulat von Saudi-Arabien in Istanbul getötet. Der saudische Generalstaatsanwalt forderte heute für fünf an der Tat beteiligte Männer die Todesstrafe. Insgesamt sind elf Verdächtige angeklagt.