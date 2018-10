Im Fall des getöteten Journalisten Khashoggi zeigen sich zahlreiche westliche Länder unzufrieden mit den Informationen aus Saudi-Arabien.

In Großbritannien bezeichnete Brexit-Minister Raab die Erklärungen als unglaubwürdig. Man habe erhebliche Zweifel an der offiziellen saudischen Version, sagte Raab in der BBC. In Frankreich bezeichnete Finanzminister Le Maire die Erklärung aus Saudi-Arabien als Fortschritt, er forderte aber darüber hinaus eine vollständige und transparente Untersuchung. Auch die Bundesregierung hält die bisherigen Informationen für nicht ausreichend.



Ein saudischer Regierungsvertreter hatte heute weitere Details zur Tötung Khashoggis in Umlauf gebracht. Dabei hieß es, der 59-Jährige sei im Konsulat in Istanbul durch einen Würgegriff gestorben. Es sei allerdings nicht die Absicht gewesen, den regierungskritischen Journalisten zu töten.