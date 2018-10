Im Fall des gestorbenen 22-Jährigen aus Köthen hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen zwei Verdächtige erhoben.

Die Ermittlungen gegen die 17 und 18 Jahre alten afghanischen Staatsbürger seien abgeschlossen, teilte die Behörde in Dessau-Roßlau mit. Sie wirft den beiden Männern gemeinschaftliche Körperverletzung mit Todesfolge vor. In der Nacht zum 10. September war der herzkranke 22-Jährige nach einem nächtlichen Streit einem Infarkt erlegen. Er soll sich zuvor schlichtend in einen Streit zwischen den Beschuldigten eingeschaltet haben und dabei ins Gesicht geschlagen worden sein. Der Fall war Anlass für Demonstrationen mit Beteiligung auch rechtsgerichteter Gruppierungen sowie Gegenproteste.