Im Fall des Wachkoma-Patienten Vincent Lambert hat die Staatsanwaltschaft von Reims Vorermittlungen wegen Mordes eingeleitet.

Geklagt hatten die Eltern des 42-Jährigen. Sie werfen dem Ärzteteam ihres Sohnes die vorsätzliche Tötung einer verletzlichen Person vor. Zuvor hatten sie in einem offenen Brief erklärt, dass sie ihren Kampf um weitere lebenserhaltende Maßnahmen aufgäben und ihr Sohn nun im Sterben liege.



Die Eltern hatten durch alle Instanzen geklagt, um Vincent Lambert am Leben zu erhalten. Die Ärzte stoppten die medizinischen Maßnahmen bereits mehrmals, vergangene Woche nun endgültig. Der Franzose lag seit einem Verkehrsunfall vor zehn Jahren im Wachkoma.