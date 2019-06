Die AfD-Spitze hat den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke verurteilt.

Die Parteivorsitzenden Meuthen und Gauland teilten in einer gemeinsamen Erklärung mit, der widerwärtige Mord müsse umgehend und lückenlos aufgeklärt und mit aller Härte des Gesetzes bestraft werden. Politischer Wille dürfe sich nur in den Grenzen des Grundgesetzes manifestieren, betonten beide.



Die Bundesanwaltschaft stuft den Mord an Lübcke als politisches Attentat ein und geht von einem rechtsextremen Hintergrund aus.



Bundesinnenminister Seehofer will sich zur Stunde gemeinsam mit BKA-Chef Münch und Verfassungsschutzpräsident Haldenwang zum Fall Lübcke äußern.