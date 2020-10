Die Bundesanwaltschaft hat Beschwerde gegen die Haftentlassung des Mitangeklagten im Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke eingelegt.

Das sagte ein Sprecher der Anklagebehörde der Deutschen-Presse Agentur. Der 5. Strafsenat des Oberlandesgerichts in Frankfurt am Main, an dem das Verfahren stattfindet, hatte vor einer Woche den Haftbefehl aufgehoben. Als Grund waren Zweifel an der Aussage des Mitangeklagten zum Tathergang genannt worden. Vor Gericht muss sich der Mann aber weiter verantworten. Er soll den Hauptangeklagten politisch beeinflusst haben.

