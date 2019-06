Der hessische Ministerpräsident Bouffier wertet den mutmaßlichen Terroranschlag auf den Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke als Angriff auf die freiheitliche Demokratie.

Der Kampf gegen den Rechtsextremismus sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sagte der CDU-Politiker in einer Landtagsdebatte in Wiesbaden. Er sei nicht bereit, nur einen Millimeter zu weichen, wenn es um rechtsextreme Umtriebe gehe. Die Ermittlungen im Fall Lübcke müssten in alle Richtungen gehen und man dürfe sich nicht vorschnell auf einen Einzeltäter festlegen, betonte Bouffier. Lübcke war Anfang Juni erschossen worden. Ein rechtsextremer Tatverdächtiger sitzt seit Sonntag in Untersuchungshaft. Derzeit wird ermittelt, ob es Mittäter gab. Die designierte Bundesjustizministerin Lambrecht forderte eine klare Antwort des Rechtsstaats. Rechter Terror dürfe nie wieder zu Angst führen, sagte die SPD-Politikerin.



Das hessische Landesamt für Verfassungsschutz weist Berichte zurück, wonach Unterlagen zum Tatverdächtigen im Mordfall Lübcke vernichtet worden seien. Die Akte des verhafteten Rechtsextremen sei noch vorhanden, sagte ein Sprecher der Behörde in Wiesbaden. Sie könne allerdings aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht mehr verwertet werden. Deshalb sei sie aus einem internen Informationssystem entfernt worden. Dies bedeute jedoch nicht, dass die Inhalte gelöscht worden seien. Akten, die einen Bezug zur rechtsextremen Terrorzelle NSU hätten oder haben könnten, dürften seit dem Jahr 2012 grundsätzlich nicht mehr gelöscht werden.



Nach einem Bericht des Hessischen Rundfunks hatte die hessische Linksfraktion Aufklärung verlangt. Der Landtag in Wiesbaden befasst sich heute mit dem Fall Lübcke. Im Bundestag in Berlin ist für kommenden Mittwoch eine Sondersitzung des Innenausschusses angesetzt.