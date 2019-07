In der Diskussion um die Bekämpfung von Rechtsterrorismus hat sich die Bundestagsvizepräsidentin Pau für die Abschaffung des Bundesamts für Verfassungsschutz ausgesprochen.

Der Nachrichtendienst hätte schon im NSU-Komplex Erkenntnisse zu rechtsterroristischen Strukturen den Ermittlungsbehörden nicht zugänglich gemacht, sagte die Linken-Politikerin in der Deutschlandfunk-Sendung "Kontrovers". Der Verfassungsschutz sei deshalb ein Fremdkörper in der Demokratie. Nun erwarte sie zumindest, dass alle Erkenntnisse des Bundesverfassungsschutzes zum Mörder des CDU-Politikers Walter Lübcke den Ermittlungsbehörden ausnahmslos zur Verfügung gestellt würden.



Georg Pazderski, stellvertretender Bundesvorsitzender der AfD, forderte ebenfalls eine Diskussion darüber, was der Verfassungsschutz dürfe und was nicht. Eingeschleuste Mitarbeiter des Verfassungsschutzes würden in den Parteien provozieren und Reaktionen hervorrufen. Das seien Mittel, die einer Demokratie nicht würdig seien.



Michael Brand, Bundestagsmitglied der CDU aus Hessen, widersprach der Kritik an der Behörde. Zwar sei die Praxis mit den V-Leuten problematisch, doch nur zu diesem Preis seien die notwendigen Informationen zu erhalten. Im Fall des von einem Rechtsextremisten ermordeten Politikers Lübcke habe man Täter, Waffenhändler und Vermittler dingfest gemacht. Der Staat habe damit das Signal gesendet: "Wir kriegen Euch."