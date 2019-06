Im Falle des getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke hat die Polizei eine Person vorläufig in Gewahrsam genommen. Das teilte ein Sprecher der Sonderkommission am Abend mit, ohne Einzelheiten zu nennen. Einzelheiten über die Person wollte der Sprecher auch aus ermittlungstaktischen Grünen nicht mitteilen.

Vorher hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" von einer Festnahme berichtet. Nach Informationen der Zeitung soll es sich um einen jüngeren Mann handeln, der "in privater Beziehung" zu dem CDU-Politiker gestanden haben soll. Es laufen Ermittlungen, wie der Kontakt genau ausgesehen haben könnte. Der Mann wurde umfassend vernommen. Die FAZ schreibt unter Berufung auf Ermittlerkreise, man sei sich sicher, den Täter identifiziert zu haben. Die Spur zu dem Mann ergab sich aus der Auswertung privater Daten des Getöteten, so etwa von seinem Mobiltelefon.



Lübcke war vor einer Woche mit einer Schussverletzung am Kopf auf der Terrasse seines Wohnhauses in Wolfhagen-Istha bei Kassel gefunden worden. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Der Schuss wurde offenbar aus nächster Nähe abgegeben. Motiv und Täter waren bislang unklar, weshalb auch die Sendung "Aktenzeichen XY" darüber berichtete.

"Geschmacklos, abscheulich"

Der Fall sorgte auch deshalb für Debatten, weil es danach zahlreiche Hasskommentare im Netz gab. Bundespräsident Steinmeier sagte dazu, wie sich manche in sozialen Netzwerken über Lübckes Tod hermachten, sei zynisch, geschmacklos, abscheulich und in jeder Hinsicht widerwärtig. Über solche unerträglichen Reaktionen wünsche er sich mehr öffentliche Diskussionen und Empörung.



Die Debatte führte dazu, dass die Sonderkommission zur Aufklärung von Lübckes Tod sich auch mit der Ahndung der rechtsextremen Hasspostings befasst. Alle strafrechtlich relevanten Inhalte werden demnach an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet.